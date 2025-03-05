Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TMDV BĐS MY TOAN DLAND làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Xây dựng hệ thống Free Traffic trên nền tảng Facebook gồm: Page và Group để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Quản lý tài nguyên ( Acc, BM, Fanpage, Group, ... )

Viết bài PR giới thiệu về sản phẩm quản lý nội dung bài viết trên các Page và Group của công ty.

Nghiên cứu thị trường, đánh giá đối thủ và đưa ra chiến lược marketing phù hợp

Phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Am hiểu nền tảng Facebook, update cập nhật thuật toán hàng ngày hàng tuần để triển khai công việc có hiệu quả

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 19 đến 33.

Kỹ năng sử dụng máy vi tính thành thạo, tốc độ đánh máy ít nhất 40 từ/phút.

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

Am hiểu về marketing online, quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là thuật toán Facebook.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển Group và Page.

Sáng tạo, cẩn thận, kỷ luật và chịu được áp lực để phối hợp làm việc với team đạt KPI hàng tháng.

Khả năng phân tích, đo lường và tối ưu hóa hiệu suất các chiến dịch marketing.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV BĐS MY TOAN DLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 đến 35 triệu/ tháng. (Ứng viên có kinh nghiệm có thể deal lương)

Trợ cấp ăn uống: khoảng 3.7 triệu VNĐ.

Thưởng hiệu suất: Thưởng theo KPI, có thể lên tới 200 triệu VNĐ mỗi tháng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên vị trí trưởng nhóm hoặc các vị trí cao hơn.

Đào tạo chuyên sâu: Cập nhật các xu hướng marketing và SEO mới nhất.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo: Khuyến khích phát triển cá nhân và sự nghiệp lâu dài.

Được cung cấp chỗ ở với các tiện nghi đầy đủ.

Nhận 2.5 triệu VNĐ vào ngày sinh nhật.

Nghỉ lễ: Được nghỉ theo lịch Đài Loan, có lương thưởng.

Dịch vụ y tế: Cung cấp dịch vụ y tế 24/24 và thuốc đặc trị miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV BĐS MY TOAN DLAND

