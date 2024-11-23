Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
- Hà Nội: 117/80/30 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng được giao
Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh giá và chất lượng để đảm bảo giao dịch tốt nhất.
Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng, điều khoản thanh toán.
Theo dõi, cập nhật tiến độ giao – nhận hàng.
Phối hợp với các phòng ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua và nhập hàng.
Định kỳ hàng tháng đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo Quản lý kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.
Theo dõi tình hình bán hàng và tồn kho
Thu thập bộ chứng từ cần thiết cho đơn hàng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook...);
Có định hướng gắn kết lâu dài.
Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (Đọc/viết khá - Nghe/nói cơ bản)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ đào tạo kĩ năng bán hàng , kiến thức sản phẩm
Được mời tham gia các sự kiện của công ty
Chế độ BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ theo quy định
12 ngày phép năm
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
