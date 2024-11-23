Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117/80/30 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng được giao

Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh giá và chất lượng để đảm bảo giao dịch tốt nhất.

Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng, điều khoản thanh toán.

Theo dõi, cập nhật tiến độ giao – nhận hàng.

Phối hợp với các phòng ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua và nhập hàng.

Định kỳ hàng tháng đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo Quản lý kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.

Theo dõi tình hình bán hàng và tồn kho

Thu thập bộ chứng từ cần thiết cho đơn hàng

Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học có chuyên ngành Kinh doanh, Thương mại, các ngành nghề liên quan,...

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook...);

Có định hướng gắn kết lâu dài.

Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (Đọc/viết khá - Nghe/nói cơ bản)

Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-11 triệu

Được hỗ trợ đào tạo kĩ năng bán hàng , kiến thức sản phẩm

Được mời tham gia các sự kiện của công ty

Chế độ BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ theo quy định

12 ngày phép năm

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

