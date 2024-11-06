Tuyển Thu mua/Mua hàng DFURNI JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng DFURNI JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

DFURNI JSC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
DFURNI JSC

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại DFURNI JSC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 913 Quốc lộ 1A, An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1/ Thực hiện thủ tục mua hàng
Thực hiện lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán và lập hợp đồng/đơn mua hàng, các thủ tục mua hàng (nếu có) để đáp ứng kịp thời các hàng hóa, nguyên vật liệu theo yêu cầu của BP kinh doanh, BP sản xuất và yêu cầu tồn kho, kế hoạch kinh doanh công ty.
Kiểm soát quá trình thực hiện đơn hàng, các hoạt động nhập khẩu (nếu có) và nghiệm thu bàn giao hàng hóa.
Thu thập chứng từ làm thủ tục thanh toán nhà cung cấp.
Phối hợp đối chiếu công nợ với phòng Kế toán.
Cung cấp thông tin hàng hóa (hình ảnh, giá, mô tả...) cho bộ phận Marketing và các phòng kinh doanh.
2/ Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp
Tìm kiếm, đánh giá và xây dựng hệ thống nhà cung cấp trong và ngoài nước.
Định kỳ hàng năm đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo Giám đốc kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.
3/ Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới
Theo dõi xu hướng, thị hiếu của thị trường liên quan đến nhóm sản phẩm phụ trách
Theo dõi, cập nhật việc phát triển sản phẩm mới của nhà cung cấp
Tổng hợp, đề xuất phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị trường, chiến lược kinh doanh và định vị thương hiệu của công ty
4/ Thông quan hàng hóa
4/
Thông quan hàng hóa
Liên hệ với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Kiểm soát công nợ dịch vụ của các đối tác trong nước
Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistic hàng hóa, công bố hợp quy tại Việt Nam (Hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ ...)
Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán các mặt hàng khác được chỉ định từ Quản lý.
5/ Khác
Triển khai các hoạt động hỗ trợ kênh xuất khẩu: thủ tục xuất khẩu, kế hoạch xuất container...
Thực hiện các công việc khác chưa nêu trên đây theo yêu cầu của lãnh đạo, với mục đích phục vụ lợi ích chung của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo của phòng và công ty

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, nội thất, xây dựng
Kỹ năng
Giao tiếp tốt
Giải quyết vấn đề
Đàm phán thương lượng
Lập kế hoạch
Quản lý dữ liệu
Sử dụng Excel thành thạo
Độ tuổi: 22 – 30

Tại DFURNI JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức: Nhân viên chính thức
Cơ hội huấn luyện: – Được hướng dẫn đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DFURNI JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DFURNI JSC

DFURNI JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1339 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

