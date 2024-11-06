Tuyển Thu mua/Mua hàng DFURNI JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

1/ Thực hiện thủ tục mua hàng

Thực hiện lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán và lập hợp đồng/đơn mua hàng, các thủ tục mua hàng (nếu có) để đáp ứng kịp thời các hàng hóa, nguyên vật liệu theo yêu cầu của BP kinh doanh, BP sản xuất và yêu cầu tồn kho, kế hoạch kinh doanh công ty.

Kiểm soát quá trình thực hiện đơn hàng, các hoạt động nhập khẩu (nếu có) và nghiệm thu bàn giao hàng hóa.

Thu thập chứng từ làm thủ tục thanh toán nhà cung cấp.

Phối hợp đối chiếu công nợ với phòng Kế toán.

Cung cấp thông tin hàng hóa (hình ảnh, giá, mô tả...) cho bộ phận Marketing và các phòng kinh doanh.

2/ Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp

Tìm kiếm, đánh giá và xây dựng hệ thống nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Định kỳ hàng năm đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo Giám đốc kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.

3/ Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới

Theo dõi xu hướng, thị hiếu của thị trường liên quan đến nhóm sản phẩm phụ trách

Theo dõi, cập nhật việc phát triển sản phẩm mới của nhà cung cấp

Tổng hợp, đề xuất phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị trường, chiến lược kinh doanh và định vị thương hiệu của công ty

4/ Thông quan hàng hóa

Thông quan hàng hóa

Liên hệ với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Kiểm soát công nợ dịch vụ của các đối tác trong nước

Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistic hàng hóa, công bố hợp quy tại Việt Nam (Hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ ...)

Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán các mặt hàng khác được chỉ định từ Quản lý.

5/ Khác

Triển khai các hoạt động hỗ trợ kênh xuất khẩu: thủ tục xuất khẩu, kế hoạch xuất container...

Thực hiện các công việc khác chưa nêu trên đây theo yêu cầu của lãnh đạo, với mục đích phục vụ lợi ích chung của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo của phòng và công ty