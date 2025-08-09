Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS)
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS)

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS)

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

– Phân bổ chi phí, giá vốn;
– Đối chiếu số dư trên sổ sách (Bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán);
– Lập các báo cáo về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các báo cáo thuế với cục Thuế;
– Đánh giá, phân tích từng dự án, khách hàng và thực hiện báo cáo quản trị;
– Theo dõi công nợ và phối hợp, thúc đẩy thu hồi công nợ;
– Làm việc với cục thuế và chính quyền Việt Nam. Phối hợp và hổ trợ Kiểm Toán trưởng trong mỗi đợt kiểm toán cuối năm;
– Quản lý hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, tài sản cố định, sổ cái, thu chi từ trung tâm chi phí;
– Kiểm tra và rà soát các giao dịch kế toán hàng ngày;
– Đảm bảo việc kết toán cuối tháng được thực hiện kịp thời, đúng theo chính sách và quy định Việt Nam;
– Đánh giá hệ thống tài chính và kế toán, các thủ tục và thông lệ và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến và sửa đổi;
– Hổ trợ kế toán trưởng chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ tài chính kế toán;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Bằng cấp: Đại học; Chuyên ngành: Tài chính / Kế toán / Ngân hàng/ Kinh tế ...
– Kinh nghiệm: Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Kỹ năng: Giao tiếp, tổ chức, lập kế hoạch ...
– Kiến thức liên quan: Luật kinh tế, Luật lao động, v.v…
– Các tố chất cần có: Có trách nhiệm trong công việc, độc lập, nhanh chóng và hoàn thành tốt công việc đảm nhận
– Tinh thần làm việc nhóm, theo sát và đôn đốc nhân viên xử lý các công việc liên quan để hoàn thiện và hoàn thành báo cáo đúng thời hạn

Tại Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS)

Công Ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

