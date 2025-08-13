Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 343 phạm ngũ lão, phường phạm ngũ lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện quay/chụp hình ảnh và video tại các outlet, sự kiện, đêm diễn, hoạt động nội bộ...

Từ concept nightlife, tiệc riêng, nghệ sĩ biểu diễn đến dịch vụ/đồ uống – đảm bảo ghi lại khoảnh khắc chân thực, cuốn hút và đúng tinh thần thương hiệu.

Chịu trách nhiệm hậu kỳ (dựng clip, chỉnh màu, cắt dựng reels, thiết kế ấn phẩm digital/poster...)

Phối hợp nhịp nhàng với Social Content và Planner để đảm bảo đầu ra media phục vụ kịp thời các chiến dịch truyền thông.

Thiết kế ấn phẩm truyền thông đa dạng: poster, banner, standee, slide màn hình, ảnh sự kiện, template social media… phục vụ cho các chiến dịch marketing, event và PR.

Lên ý tưởng, thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, góc quay, mood ánh sáng cùng với team Content và Event đảm bảo mỗi bộ hình/clip không chỉ đẹp mà còn truyền cảm, có câu chuyện và phù hợp với từng chủ đề đêm tiệc/concept event.

Quản lý và lưu trữ tư liệu hình ảnh, video, project thiết kế khoa học, đúng chuẩn

Hỗ trợ team khai thác lại media cho các mục đích PR, social media hoặc tài liệu đối tác.

Tham gia sản xuất clip viral, teaser concept, highlight show hoặc hậu kỳ các buổi quay sản phẩm/brand shoot định kỳ.

Sáng tạo trong khâu xử lý dựng hình và hiệu ứng để tăng tính nhận diện & cảm xúc cho từng ấn phẩm.

Phối hợp với team vận hành outlet để sắp xếp bối cảnh quay chụp, hỗ trợ điều phối talent, ánh sáng và âm thanh khi cần thiết.

Đề xuất cải tiến visual direction, bắt kịp xu hướng hình ảnh, video, edit trending nhằm giữ sự tươi mới và “bắt vibe” thị trường nightlife hiện đại.

Đảm bảo sản phẩm media đầu ra đạt chất lượng cao và đúng deadline theo plan đã duyệt.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 23- 28 tuổi

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành liên quan (Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện...)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ngành nightlife, kỹ năng quay/ chụp trong môi trường nightlife

Kỹ năng dựng video & chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp

Thành thạo các phần mềm dựng phim và thiết kế (Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom, Illustrator....)

Có khả năng quay – chụp – dựng clip đa định dạng (reels, clip dọc, poster động...)

Có kiến thức cơ bản về ánh sáng, âm thanh, góc máy trong môi trường nightlife

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FISH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 -18 triệu ( tùy kinh nghiệm)

Đầy đủ chế độ BHXH theo quy định nhà nước và phúc lợi công ty

Môi trường trẻ năng động, nightlife làm việc thoải mái

Chế độ thăm hỏi sức khỏe, hiếu hỷ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FISH

