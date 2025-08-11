Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79C, Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm soát chi phí các dự án thi công và thầu phụ.
Hỗ trợ kiểm soát, hướng dẫn chi phí cho các chế độ, công tác, lương thưởng của nhân viên trực thuộc Ban Quản Lý Dự Án.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo hoạt động của các dự án đang triển khai diễn ra thuận lợi.
Kết hợp cùng công trình và nhà máy lập báo cáo tổng hợp tình hình các dự án gửi Ban Giám Đốc hàng tuần.
Hỗ trợ tổng hợp thông tin, lập báo cáo cho các cuộc họp giao ban nội bộ.
Tham gia gặp gỡ và họp với khách hàng khi có yêu cầu.
Lưu trữ và quản lý dữ liệu, thông tin của các dự án.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản lý dự án, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý dự án, điều phối dự án hoặc hành chính dự án (ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng, nội thất).
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint.
Cẩn thận, có khả năng tổ chức, sắp xếp và xử lý thông tin nhanh chóng.
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Công ty hỗ trợ cơm trưa & công tác phí;
Cơ hội gặp gỡ, làm việc và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia nước ngoài.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: ốm đau, cưới hỏi, thai sản, thiếu nhi, khen thưởng học sinh giỏi,…
Thưởng tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 79C Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

