Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan (như bán hàng, kho,...) để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Tham gia vào công tác kiểm kê, kiểm tra định kỳ tài sản của công ty.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới của nhà nước.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.

Có kinh nghiệm phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15.000.000 – 18.000.000/tháng (tuỳ theo năng lực)

Thưởng chuyên cần (1.000.000) + phụ cấp xa nhà + cấp thiết bị làm việc

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Tham gia bảo hiểm khám chữa bệnh tại bệnh viện quốc tế trong nước.

Chế độ tăng lương theo năng lực /định kỳ của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với khách hàng quốc tế.

Tổ chức sinh nhật- du lịch và Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ

