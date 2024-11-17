Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 85 - 10 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 85 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà

- Tính lương, thưởng hàng tháng cho người lao động, thực hiện theo dõi dữ liệu chấm công của nhân viên trong công ty.

- Quản lý và xử lý dữ liệu trên hệ thống quản lý nhân sự, quản lý các loại HĐLĐ và các giấy tờ liên quan đến NLĐ.

- Thực hiện các chế độ liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN,....

- Kiểm tra các khoản thanh toán theo Chính Sách, Phúc Lợi của công ty.

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát người lao động.

- Nam, từ 22 - 28 tuổi

- Tốt nghiệp ĐH tất cả các chuyên ngành liên quan Kinh tế (Nhân sự / QTKD / Kế toán / Ngoại ngữ / ....)

- Sử dụng thành thạo máy tính, microsoft office.

- Có thể đi công tác

- Giao tiếp tốt, trung thực, có khả năng xử lý tình huống.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Áp dụng theo Bộ luật lao động Việt Nam.

- Hỗ trợ xe đưa rước từ Hồ Chí Minh - Biên Hòa và ngược lại

- Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu thử việc

- Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc

- Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh

- Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc

