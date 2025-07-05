Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 200 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm/tháng/tuần.

Quản lý sử dụng kế hoạch tài chính, cân đối thu-chi để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ kịp thời cho hoạt động của công ty.

Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp.

Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Tính toán và trích nộp các khoản thuế nộp ngân sách, quỹ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản vay và công nợ phải thu, phải trả.

Tổ chức lập báo cáo tài chính năm, thực hiện quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính.

Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến bộ phận kế toán theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh báo việc vi phạm các quy định và chế độ kế toán và quy chế quản trị Công ty cho các phòng ban / bộ phận và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Nam/nữ độ tuổi 27-40

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Tài chính kế toán, kiểm toán,Kinh tế

Có trên 03 năm kinh nghiệm vị trí Kế Toán Trưởng tại các doanh nghiệp, có kinh nghiệm về mảng xây dựng.

Nắm vững và am hiểu quy định về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vị hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8 Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệp

Tham gia du lịch, Thưởng lễ tết theo quy định công ty

Các chế độ bảo hiểm theo quy định Luật Lao Động & công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8

