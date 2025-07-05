Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC STEPPING STONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC STEPPING STONES
- Hồ Chí Minh: Xuân Lộc, Huyện Xuân Lộc
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy STEM/KNS/CDS cho trẻ em theo chương trình bản quyền của công ty tại các Trường trên địa bàn...
- Chuẩn bị giáo án và powerpoint cho các lớp được phân công trước khi lên lớp.
- Báo cáo tình hình lớp học về cho bộ phận chuyên môn định kỳ.
- Chuẩn bị các bài thi học kì cho các lớp được phân công (Nếu được BGĐ yêu cầu).
- Chấm và gửi kết quả bài thi về cho bộ phận chuyên môn.
- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng của Công Ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC STEPPING STONES Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC STEPPING STONES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
