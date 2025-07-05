Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC STEPPING STONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Giảng dạy STEM/KNS/CDS cho trẻ em theo chương trình bản quyền của công ty tại các Trường trên địa bàn...

- Chuẩn bị giáo án và powerpoint cho các lớp được phân công trước khi lên lớp.

- Báo cáo tình hình lớp học về cho bộ phận chuyên môn định kỳ.

- Chuẩn bị các bài thi học kì cho các lớp được phân công (Nếu được BGĐ yêu cầu).

- Chấm và gửi kết quả bài thi về cho bộ phận chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng của Công Ty.