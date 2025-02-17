Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Anh Em Marketing Enterprises làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tổng quan công việc:

Nhân viên kinh doanh thị trường sẽ trực tiếp gặp gỡ khách hàng tại nhà hoặc doanh nghiệp để giới thiệu và bán dịch vụ. Công việc này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và ứng xử linh hoạt để thu hút khách hàng, giải thích lợi ích sản phẩm và chốt đơn. Mục tiêu chính là xây dựng mối quan hệ với khách hàng và gia tăng doanh thu thông qua các buổi gặp gỡ trực tiếp.

Trách nhiệm chính:

• Gặp gỡ khách hàng: Chủ động tìm kiếm và gặp khách hàng tiềm năng dựa trên data có sẵn.

• Hiểu rõ sản phẩm: Nắm chắc tính năng, lợi ích và giá cả để tư vấn cho khách hàng một cách thuyết phục.

• Tương tác & hỗ trợ: Trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc và giúp khách hàng hiểu rõ về dịch vụ.

• Lưu trữ thông tin: Ghi chép chính xác thông tin khách hàng, lịch sử làm việc và kết quả bán hàng.

• Đạt chỉ tiêu doanh số: Hoàn thành hoặc vượt mức doanh số được giao.

• Giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp: Thực hiện các buổi trình bày hoặc demo khi cần.

• Xử lý từ chối khéo léo: Luôn giữ tinh thần tích cực và chuyên nghiệp khi gặp phản hồi chưa tốt.

• Báo cáo & phản hồi: Cập nhật tình hình khách hàng, xu hướng thị trường cho team kinh doanh & quản lý.