Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 5 Công ty Minh Đông, 122 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

-Quản lý tổng đài theo qui định của Công ty, cụ thể là lập sổ theo dõi gọi di động – liên tỉnh, nhận cuộc gọi, chuyển cuộc gọi đến người có liên quan, gọi điện thoại cho CNV Công ty theo yêu cầu. Theo dõi bằng sổ và tổng hợp báo cáo.

-Đón tiếp & tiếp nhận thông tin của khách hàng đến trực tiếp Công ty, hướng dẫn & chuyển thông tin theo yêu cầu. Lập sổ thông tin gồm các cột: ngày, nội dung, người nhận, kết quả.

-Nhận fax và chuyển cho các bộ phận liên quan. Khi chuyển phải ghi vào sổ giao công văn

-Lập lịch tiếp khách hàng tuần, theo dõi và tổ chức tiếp khách tại showroom.

-Thường xuyên cập nhật, nhắc nhở, đôn đốc Đại lý trong các công việc như: thực hiện đúng nội quy & quy trình làm việc của công ty tại khu vực lễ tân, VPBH, nhà mẫu....

-Giữ vệ sinh chung & quản lý tài sản khu vực lễ tân và VPBH.

-Hỗ trợ Đại lý trong việc đón tiếp KH. Chuẩn bị trà nước và giải đáp thắc mắc của KH.

-Tổng hợp báo cáo tiếp khách từ Đại lý, CTV....

(Bảng theo dõi lịch đăng ký KH tham quan, phản hồi kết quả...

-Báo cáo cho Ban Quản lý khi có yêu cầu và khi xảy ra các hoạt động bất thường.

-Hỗ trợ trực tiếp Đại lý và CTV trong công tác bán hàng: Cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc về CĐT & Sản phẩm.

-Tham gia tổ chức các hoạt động bán hàng của CĐT, Đại lý, CTV...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm trong lãnh vực bất động sản.

-Có kiến thức cơ bản về nội thất, pháp luật đất đai

-Khả năng thích ứng

-Khả năng tổ chức, quản lý

-Khả năng giao tiếp, thuyết trình

-Chịu được áp lực công việc cao

-Nữ; Từ 21 tuổi trở lên cao trên 1.6m; Ngoại hình ưa nhìn; Sức khỏe tốt.

-Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

- Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể.

- Thưởng thâm niên: (Thưởng trên mỗi lần đủ 5 năm thâm niên, các mốc 5, 10, 15, 20,...).

- Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV: Sinh nhật, quà cho CBNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10, ngày Tết trung thu, Quốc tế thiếu nhi cho các bé...

- Các khoản trợ cấp: Kết hôn, tang chế, ốm đau, thai sản, cơm trưa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG

