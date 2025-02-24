Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,200 USD

Mức lương 600 - 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 - Lotus Building, số 2, Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1,200 USD

- Tập hợp cơ sở dữ liệu khách hàng, đánh giá nhu cầu và lên kế hoạch tiếp cận khách hàng

- Trực tiếp hoặc phối hợp Presale/Quản lý tư vấn dịch vụ giải pháp, báo giá và ký kết hợp đồng với khách hàng

- Phối hợp các bộ phận trong bộ phận và phòng ban liên quan triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận và khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục nghiệm thu

- Phối hợp với bộ phận CSKH lên kế hoạch và thực hiện giữ mối quan hệ với khách hàng và tạo dựng mối quan hệ mới

- Hỗ trợ ban làm hồ sơ

Với Mức Lương 600 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, điện tử viễn thông hoặc CNTT,...

- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm kinh doanh trở lên.

- Ứng viên có kinh nghiệm sales trong lĩnh vực viễn thông, phần mềm, công nghệ thông tin, thiết bị CNTT.... và có tệp khách hàng sẵn là một lợi thế .

- Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, chủ động, cầu thị và có mục tiêu công việc rõ ràng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin