Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,200 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Mức lương
600 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6

- Lotus Building, số 2, Duy Tân

- Phường Dịch Vọng Hậu

- Quận Cầu Giấy

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh

- Tập hợp cơ sở dữ liệu khách hàng, đánh giá nhu cầu và lên kế hoạch tiếp cận khách hàng
- Trực tiếp hoặc phối hợp Presale/Quản lý tư vấn dịch vụ giải pháp, báo giá và ký kết hợp đồng với khách hàng
- Phối hợp các bộ phận trong bộ phận và phòng ban liên quan triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận và khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục nghiệm thu
- Phối hợp với bộ phận CSKH lên kế hoạch và thực hiện giữ mối quan hệ với khách hàng và tạo dựng mối quan hệ mới
- Hỗ trợ ban làm hồ sơ

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, điện tử viễn thông hoặc CNTT,...
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm kinh doanh trở lên.
- Ứng viên có kinh nghiệm sales trong lĩnh vực viễn thông, phần mềm, công nghệ thông tin, thiết bị CNTT.... và có tệp khách hàng sẵn là một lợi thế .
- Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, chủ động, cầu thị và có mục tiêu công việc rõ ràng

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

