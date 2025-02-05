Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tnhn VietArt F&B làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tnhn VietArt F&B
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Tnhn VietArt F&B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phòng ban: Phòng Marketing
Báo cáo trực tiếp cho: Head of Marketing
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUNG
Marcom Manager là người phụ trách những công việc sau:
- Xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện chiến dịch truyền thông và quảng cáo phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh và tầm nhìn của Công ty.
- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chiến dịch marketing thích hợp theo tháng/quý/năm
- Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và kiểm soát hoạt động truyền thông quảng cáo để đảm bảo hiệu quả theo chiến lược của Công ty đã đề ra.
- Đảm bảo hoạt động tổng thể của nhóm Marcom được ổn định và tuân thủ đúng các quy trình, chính sách và thủ tục của Công ty.
2. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
2.1 Khách hàng - Phát triển truyền thông quảng cáo
- Lập kế hoạch, triển khai các kế hoạch phát triển thương hiệu và chiến dịch truyền thông quảng cáo, digital nhằm kích thích khả năng bán hàng, mức độ nhận biết thương hiệu và đảm bảo hình ảnh nhận diện hệ thống cửa hàng theo Brand Guideline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Tnhn VietArt F&B Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhn VietArt F&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 268 Võ Nguyên Giáp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

