Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tnhn VietArt F&B làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Tnhn VietArt F&B
- Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phòng ban: Phòng Marketing
Báo cáo trực tiếp cho: Head of Marketing
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUNG
Marcom Manager là người phụ trách những công việc sau:
- Xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện chiến dịch truyền thông và quảng cáo phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh và tầm nhìn của Công ty.
- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chiến dịch marketing thích hợp theo tháng/quý/năm
- Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và kiểm soát hoạt động truyền thông quảng cáo để đảm bảo hiệu quả theo chiến lược của Công ty đã đề ra.
- Đảm bảo hoạt động tổng thể của nhóm Marcom được ổn định và tuân thủ đúng các quy trình, chính sách và thủ tục của Công ty.
2. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
2.1 Khách hàng - Phát triển truyền thông quảng cáo
- Lập kế hoạch, triển khai các kế hoạch phát triển thương hiệu và chiến dịch truyền thông quảng cáo, digital nhằm kích thích khả năng bán hàng, mức độ nhận biết thương hiệu và đảm bảo hình ảnh nhận diện hệ thống cửa hàng theo Brand Guideline.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Tnhn VietArt F&B Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhn VietArt F&B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI