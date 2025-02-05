Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tnhn VietArt F&B làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Phòng ban: Phòng Marketing

Báo cáo trực tiếp cho: Head of Marketing

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUNG

Marcom Manager là người phụ trách những công việc sau:

- Xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện chiến dịch truyền thông và quảng cáo phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh và tầm nhìn của Công ty.

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chiến dịch marketing thích hợp theo tháng/quý/năm

- Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và kiểm soát hoạt động truyền thông quảng cáo để đảm bảo hiệu quả theo chiến lược của Công ty đã đề ra.

- Đảm bảo hoạt động tổng thể của nhóm Marcom được ổn định và tuân thủ đúng các quy trình, chính sách và thủ tục của Công ty.

2. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

2.1 Khách hàng - Phát triển truyền thông quảng cáo

- Lập kế hoạch, triển khai các kế hoạch phát triển thương hiệu và chiến dịch truyền thông quảng cáo, digital nhằm kích thích khả năng bán hàng, mức độ nhận biết thương hiệu và đảm bảo hình ảnh nhận diện hệ thống cửa hàng theo Brand Guideline.