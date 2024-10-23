Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm Công Nghiệp Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông sản mới, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thu thập, phân tích thông tin thị trường, nhu cầu của khách hàng về sản phẩm nông sản. Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông sản mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm sản phẩm, đánh giá hiệu quả của sản phẩm mới. Viết báo cáo nghiên cứu, báo cáo kết quả thử nghiệm, báo cáo dự án. Hỗ trợ các hoạt động QC/QA trong quá trình sản xuất. Tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học về nông nghiệp, nông sản.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, Khoa học thực phẩm hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về các quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông sản. Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp

