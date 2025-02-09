Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm Công Nghiệp Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm đồ hộp/gia vị mới theo yêu cầu của nhóm nghiên cứu và phát triển.

Phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm.

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thí nghiệm.

Viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu cho nhóm.

Hỗ trợ trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh an toàn lao động.

Cập nhật kiến thức và công nghệ mới trong lĩnh vực thực phẩm.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa học, Sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thực phẩm/ đồ uống (ưu tiên).

Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất thực phẩm.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và viết báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin