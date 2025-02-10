Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn 4, Kim Bảng, Hà Nam, Kim Bảng
- Hà Nội, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiến hành các thử nghiệm , thí nghiệm, kiểm tra và thu thập dữ liệu trong phòng thí nghiệm và dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Cung cấp thông tin kỹ thuật chính xác và kịp thời
Viết thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm để đảm bảo rằng tất cả các dự án được tiến hành và kết quả được ghi lại theo kế hoạch và hướng dẫn dự án
bảo trì các thiết bị phòng thì nghiệm và các tiêu chuẩn và cơ sở dữ liệu
Nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học liên quan đến mảng Công nghệ thực phẩm
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh
Không ngại khó
CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NAM
Địa điểm làm việc: KCN ĐỒNG VĂN IV - ĐẠI CƯƠNG - KIM BẢNG - HÀ NAM
CÓ XE ĐƯA ĐÓN HÀ NỘI - HÀ NAM
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh
Không ngại khó
CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NAM
Địa điểm làm việc: KCN ĐỒNG VĂN IV - ĐẠI CƯƠNG - KIM BẢNG - HÀ NAM
CÓ XE ĐƯA ĐÓN HÀ NỘI - HÀ NAM
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm full lương
Chế độ thưởng 1 - 5 tháng LCB
Tháng lương 13
Chăm sóc sức khỏe Aon 24h
Đào tạo
Tăng lương hàng năm
Nghỉ phép 14 ngày/năm
Du Lịch
Cấp laptop sử dụng trong công việc
Chế độ thưởng 1 - 5 tháng LCB
Tháng lương 13
Chăm sóc sức khỏe Aon 24h
Đào tạo
Tăng lương hàng năm
Nghỉ phép 14 ngày/năm
Du Lịch
Cấp laptop sử dụng trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI