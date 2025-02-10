Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 4, Kim Bảng, Hà Nam, Kim Bảng - Hà Nội, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành các thử nghiệm , thí nghiệm, kiểm tra và thu thập dữ liệu trong phòng thí nghiệm và dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Cung cấp thông tin kỹ thuật chính xác và kịp thời

Viết thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm để đảm bảo rằng tất cả các dự án được tiến hành và kết quả được ghi lại theo kế hoạch và hướng dẫn dự án

bảo trì các thiết bị phòng thì nghiệm và các tiêu chuẩn và cơ sở dữ liệu

Nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học liên quan đến mảng Công nghệ thực phẩm

Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh

Không ngại khó

CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NAM

Địa điểm làm việc: KCN ĐỒNG VĂN IV - ĐẠI CƯƠNG - KIM BẢNG - HÀ NAM

CÓ XE ĐƯA ĐÓN HÀ NỘI - HÀ NAM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm full lương

Chế độ thưởng 1 - 5 tháng LCB

Tháng lương 13

Chăm sóc sức khỏe Aon 24h

Đào tạo

Tăng lương hàng năm

Nghỉ phép 14 ngày/năm

Du Lịch

Cấp laptop sử dụng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin