Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Delboel Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 13 Triệu

Phạm vi công việc

- Giám sát việc tiếp nhận việc xuất kho hàng hóa

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện lọc, đóng gói các đơn hàng xuất khi bộ phận Điều phối gửi thông tin

- Kiểm soát việc lọc hàng, đóng hàng của các nhân viên kho, đảm bảo hàng xuất đi đúng chủng loại, đủ số lượng, chuẩn khách hàng và quy cách đóng gói đúng tiêu chuẩn đã quy định.

- Phân công công việc cho các nhân viên kho một cách hợp lý, không bị chồng chéo công việc, đảm bảo mọi người đều nắm chắc và tuân thủ các quy trình đóng, lọc hàng.

- Đảm bảo khu vực lọc, đóng hàng luôn sắp xếp dụng cụ, đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe nhân viên và phòng chống cháy nổ trong và sau quá trình đóng, lọc hàng.

- Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng, vận chuyển và các bộ phận khác để đảm bảo dòng chảy hàng hóa liên tục và đúng tiến độ.

- Cung cấp thông tin về tình trạng hàng hóa khi có phát sinh hoặc được yêu cầu từ bộ phận khác (nếu có).