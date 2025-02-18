Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Delboel Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam
- Hà Nam: Đường Lê Chân, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Phạm vi công việc
- Giám sát việc tiếp nhận việc xuất kho hàng hóa
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện lọc, đóng gói các đơn hàng xuất khi bộ phận Điều phối gửi thông tin
- Kiểm soát việc lọc hàng, đóng hàng của các nhân viên kho, đảm bảo hàng xuất đi đúng chủng loại, đủ số lượng, chuẩn khách hàng và quy cách đóng gói đúng tiêu chuẩn đã quy định.
- Phân công công việc cho các nhân viên kho một cách hợp lý, không bị chồng chéo công việc, đảm bảo mọi người đều nắm chắc và tuân thủ các quy trình đóng, lọc hàng.
- Đảm bảo khu vực lọc, đóng hàng luôn sắp xếp dụng cụ, đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe nhân viên và phòng chống cháy nổ trong và sau quá trình đóng, lọc hàng.
- Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng, vận chuyển và các bộ phận khác để đảm bảo dòng chảy hàng hóa liên tục và đúng tiến độ.
- Cung cấp thông tin về tình trạng hàng hóa khi có phát sinh hoặc được yêu cầu từ bộ phận khác (nếu có).
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn: có kinh nghiệm làm kho với hàng hóa tối thiểu 300-500 mục hàng
- Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
