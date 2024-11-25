Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Phân tích và đưa ra quyết định mang tính khả thi về dòng tiền của dự án

- Làm các công việc phân tích tài chính, tính toán IRR, NPV

- Thuyết minh dự án

- Có thể tham khảo thông tin về công ty trên web của Dự Án Việt

Yêu Cầu Công Việc

- Làm việc chuyên nghiệp. Làm phòng dự án, chuyên phân tích dòng tiền, viết thuyết minh dự án.

- Thái độ và tác phong nhanh nhẹn tự tin. Trung thực.

- Có kỹ năng làm việc độc lập. Có khả năng thuyết phục khách hàng, nhà đầu tư, các cơ quan ban ngành và các tổ chức tín dụng bằng con số ‘biết nói’

- Yêu cầu độ tuổi: 23 - 35 tuổi

Quyền Lợi

- Lương thấp nhất 20 triệu + phụ cấp (tùy vào năng lực kinh nghiệm).

- Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lâu dài, khả năng phát triển bản thân và phát triển các mối quan hệ cao hơn.

- Với lợi thế công ty đang mở rộng sẽ là cơ hội cho các ứng viên thể hiện tài năng và có thể thăng tiến lên các vị trí cấp cao.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH.

- Các chế độ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

