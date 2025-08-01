Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Khu đô thị Cửa Tiền, Vinh Tân, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

· Quản lý và tổ chức toàn bộ công việc của phòng Tài chính – Kế toán, đảm bảo vận hành đúng quy trình, chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

· Theo dõi, kiểm tra chứng từ kế toán, sổ sách kế toán hàng ngày; tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

· Tham gia lập và phân tích báo cáo quản trị, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

· Rà soát, xây dựng và cải tiến quy trình, quy định nội bộ liên quan đến tài chính – kế toán.

· Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc.

· Là đầu mối làm việc với các cơ quan chức năng như thuế, ngân hàng, kiểm toán, đối tác tài chính trong phạm vi công việc được phân công.

· Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính – kế toán, kiểm soát chi phí và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

· Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư, xây dựng, sản xuất.

· Có chứng chỉ Kế toán trưởng (ưu tiên nhưng không bắt buộc).

· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA), kỹ năng Excel tốt.

· Hiểu biết vững vàng về các quy định pháp luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp.

· Kỹ năng tổ chức công việc, phân tích số liệu, kiểm soát nội bộ tốt.

· Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

· Độ tuổi: từ 28 đến 40.

· Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, tư duy hệ thống.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

· Thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.

· Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cấp cao hơn.

· Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ.

· Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin