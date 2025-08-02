Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lập hồ sơ, xử lý các giao dịch với ngân hàng: L/C, bảo lãnh, thanh toán trong nước và quốc tế;

- Theo dõi, báo cáo số dư tài khoản và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng của công ty;

- Theo dõi, báo cáo hạn mức tín dụng, danh mục vay và các hồ sơ liên quan;

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để huy động nguồn vốn, tăng trưởng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;

- Làm việc với các Phòng/Ban để tổng hợp nhu cầu thu chi và lập kế hoạch ngân sách tuần, tháng, quý;

- Làm việc với các công ty thẩm định giá khi có nhu cầu định giá tài sản công ty;

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.