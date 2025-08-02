Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận
- Hồ Chí Minh: Toà nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P, phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập hồ sơ, xử lý các giao dịch với ngân hàng: L/C, bảo lãnh, thanh toán trong nước và quốc tế;
- Theo dõi, báo cáo số dư tài khoản và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng của công ty;
- Theo dõi, báo cáo hạn mức tín dụng, danh mục vay và các hồ sơ liên quan;
- Làm việc với các tổ chức tín dụng để huy động nguồn vốn, tăng trưởng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;
- Làm việc với các Phòng/Ban để tổng hợp nhu cầu thu chi và lập kế hoạch ngân sách tuần, tháng, quý;
- Làm việc với các công ty thẩm định giá khi có nhu cầu định giá tài sản công ty;
- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên;
- Độ tuổi: < 40 tuổi
- Ưu tiên:
+ Có kinh nghiệm về nghiệp vụ Ngoại thương, lập hồ sơ thanh toán - giải ngân tại các ngân hàng;
+ Có kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn, Công ty mô hình Mẹ - con;
- Tiếng Anh giao tiếp;
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận Thì Được Hưởng Những Gì
