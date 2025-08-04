Tuyển Trưởng phòng tài chính Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 300 - 1 USD

- Tổng hợp, theo dõi và nhập liệu về việc cung cấp nhiên liệu cho đội xe vận tải của công ty

- Phụ trách ứng tiền và thanh toán hóa đơn, chi phí phát sinh hàng ngày cho tài xế.

- Phối hợp cùng làm việc với điều độ, theo dõi số lượng xuất nhập kho nhiên liệu và các vấn đề phát sinh trong ngày.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu từ Cấp quản lý.