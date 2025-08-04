Tuyển Trưởng phòng tài chính Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 300 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
Mức lương
300 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Sonadezi Building, Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 300 - 1 USD
- Tổng hợp, theo dõi và nhập liệu về việc cung cấp nhiên liệu cho đội xe vận tải của công ty
- Phụ trách ứng tiền và thanh toán hóa đơn, chi phí phát sinh hàng ngày cho tài xế.
- Phối hợp cùng làm việc với điều độ, theo dõi số lượng xuất nhập kho nhiên liệu và các vấn đề phát sinh trong ngày.
- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu từ Cấp quản lý.
Với Mức Lương 300 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên chuyên ngành kế toán
- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong việc
- Kĩ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, forwarder, logistics, hãng tàu, hãng hàng không.
Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
