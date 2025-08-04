Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách (30%)

- Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch tài chính năm/quý/tháng.

- Tổng hợp, rà soát và đề xuất phân bổ ngân sách theo định hướng chiến lược.

- Theo dõi thực hiện ngân sách, phân tích chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách và đề xuất cải tiến.

2. Báo cáo và phân tích tài chính (20%)

- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo chuẩn VAS và/hoặc IFRS.

- Chuẩn bị các báo cáo quản trị tài chính cho Ban Giám đốc: báo cáo dòng tiền, P&L, phân tích doanh thu - chi phí - lợi nhuận.

- Phân tích hiệu suất vận hành, chi phí theo trung tâm chi phí/kênh bán hàng/sản phẩm.

- Đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính.

3. Hỗ trợ chiến lược tài chính (15%)

- Hỗ trợ Giám đốc Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư, phân tích khả thi dự án, mô hình tài chính.

- Tham gia dự báo dòng tiền, đề xuất phương án cân đối vốn.