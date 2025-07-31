Tuyển Trưởng phòng tài chính Giovanni Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu cho BLĐ Tập đoàn trong công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: Kế toán, Tài chính. Lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Phòng KT theo thẩm quyền, nhiệm vụ được BLĐ Tập đoàn giao; chịu trách nhiệm trước BLĐ Tập đoàn về mọi hoạt động công tác của Phòng.

- Lập và quản lý kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm, định kỳ và tham mưu cho BLĐ Tập đoàn trong việc thực hiện chi tiêu theo đúng kế hoạch đã lập, đảm bảo sử dụng vốn, nguồn vốn đúng chế độ, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả;

- Hoạch định chiến lược tài chính, chiến lược thuế. Bảo đảm tính toàn vẹn và chất lượng của các báo cáo có liên quan đến tài chính kế toán, thuế...

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn. Lập và cân đối dòng tiền hàng tuần, hàng tháng đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Quản lý, hạch toán chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước nhằm kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thống nhất trong toàn Tập đoàn

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

- Cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu kế toán, tài chính cho BLĐ Tập đoàn và các phòng ban chức năng trong nội bộ Tập đoàn nhằm phục vụ công tác quản lý theo quy định tại quy chế hoạt động của Công ty.