Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. MẢNG CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Kiểm soát số liệu của hợp đồng đầu tư và theo các sản phẩm, chính sách của Công ty từng thời kỳ:

- Số liệu hợp đồng đầu tư mới

- Số liệu thanh toán, chi trả gốc, lãi đúng hạn

- Số liệu thanh lý hợp đồng trước hạn

- Số liệu ứng vốn/ hoàn ứng của Hợp đồng đầu tư

2. Hoàn thiện hồ sơ giao dịch Trái phiếu riêng lẻ: Hoàn thiện phiếu lệnh, phụ lục V và các hồ sơ theo quy định của CTCK và pháp luật để thực hiện giao dịch Trái phiếu với Khách hàng

3. Theo dõi và tổng hợp số liệu

- Theo dõi và cập nhật số liệu các hợp đồng đầu tư tại Công ty

- Theo dõi và cập nhật số liệu theo các chính sách, sản phẩm của Công ty từng thời kỳ

- Theo dõi và tổng hợp số liệu kho Trái phiếu, thực hiện quản lý phân bổ đảm bảo hàng bán hằng ngày

- Định kỳ đối chiếu số liệu với các bên liên quan (Kế toán, Công ty chứng khoán…) nhằm đảm bảo số liệu chính xác

II. MẢNG CÔNG VIỆC KHÁC

1. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy trình vận hành, sản phẩm của Công ty từng thời kỳ

2. Hỗ trợ trả lời mail các đơn vị về thông tin của KH về các số liệu chi trả của Công ty