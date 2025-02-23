Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ (tùy kinh nghiệm) + % hoa hồng + Thưởng (tổng thu nhập 13.000.000 - 17.000.000 VNĐ) Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. Chế độ BHXH - BHYT - BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước Đặc biệt có cơ hội thăng tiến trong công việc. Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, cấp trên luôn lắng nghe và tạo Điều kiện hỗ trợ tối đa cho nhân viên., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Thực hiện cuộc gọi tư vấn khách hàng về sản phẩm

Tiếp nhận data được phân công (Được cấp 100% data)

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

Chốt và lên đơn hàng trên phần mềm quản lý bán hàng

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống và sự nghiệp

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm telesales hoặc có kinh nghiệm về tư vấn bán

hàng.

Giao tiếp rõ ràng, tự tin

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 17 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.