Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG
- Hà Nội: Lương cứng 7.000.000
- 8.000.000 VNĐ (tùy kinh nghiệm) + % hoa hồng + Thưởng (tổng thu nhập 13.000.000
- 17.000.000 VNĐ) Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. Chế độ BHXH
- BHYT
- BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước Đặc biệt có cơ hội thăng tiến trong công việc. Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, cấp trên luôn lắng nghe và tạo Điều kiện hỗ trợ tối đa cho nhân viên., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Đến 17 Triệu
Thực hiện cuộc gọi tư vấn khách hàng về sản phẩm
Tiếp nhận data được phân công (Được cấp 100% data)
Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng
Chốt và lên đơn hàng trên phần mềm quản lý bán hàng
Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm telesales hoặc có kinh nghiệm về tư vấn bán
hàng.
Giao tiếp rõ ràng, tự tin
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
