Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại, P4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Nhận data khách hàng, phân chia và lọc những khách hàng tiềm năng theo khu vực…, quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng.

Gọi điện cho Cửa hàng/Nhà hàng để tư vấn giới thiệu, thuyết phục quán tham gia các chương trình khuyến mãi/deal chạy trên ShopeeFood.

Đảm bảo các chỉ số KPI được yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Không vướng bận lịch học.

Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm Telesales hoặc vị trí chăm sóc khách hàng từ 6 Tháng trở lên.

Giọng chuẩn, lưu loát, không nói giọng địa phương

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Có trách nhiệm với công việc, hỗ trợ tối đa để giải quyết vấn đề của khách hàng.

Nhẫn nại, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng và đảm bảo KPIs được đề ra.

Chịu được áp lực thay đổi quy trình cũng như tính chất công việc liên tục.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng (LCB + KPIs + Phụ cấp).

Thưởng Quý: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ.

Chuyên cần: 200k.

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Hỗ trợ chi phí học việc

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000đ/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin