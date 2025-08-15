Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Khương Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Gọi điện theo Data Leads có sẵn: Ứng viên đăng ký quan tâm nghề môi giới, học viên các khóa đào tạo bất động sản...

- Giới thiệu tổng quan về cơ hội nghề nghiệp, chính sách thu nhập, chế độ hoa hồng và lộ trình phát triển tại Công ty.

- Sàng lọc, đánh giá sơ bộ năng lực, động lực và tính phù hợp của ứng viên.

- Sắp xếp và chốt lịch phỏng vấn với Ứng viên.

- Chủ động phối hợp với team Marketing để nhận thêm nguồn leads mới, đề xuất cải tiến kịch bản gọi ứng viên.

- Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 20 – 30

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm.

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/lắp, giọng địa phương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý học viên là lợi thế.

- Có từ 1 năm trở lên kinh nghiệm Telesales.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 triệu (lương cứng 8 triệu + thưởng KPI)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

- Được cấp các thiết bị làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

