Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Khương Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Gọi điện theo Data Leads có sẵn: Ứng viên đăng ký quan tâm nghề môi giới, học viên các khóa đào tạo bất động sản...
- Giới thiệu tổng quan về cơ hội nghề nghiệp, chính sách thu nhập, chế độ hoa hồng và lộ trình phát triển tại Công ty.
- Sàng lọc, đánh giá sơ bộ năng lực, động lực và tính phù hợp của ứng viên.
- Sắp xếp và chốt lịch phỏng vấn với Ứng viên.
- Chủ động phối hợp với team Marketing để nhận thêm nguồn leads mới, đề xuất cải tiến kịch bản gọi ứng viên.
- Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 20 – 30
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm.
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/lắp, giọng địa phương.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý học viên là lợi thế.
- Có từ 1 năm trở lên kinh nghiệm Telesales.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 triệu (lương cứng 8 triệu + thưởng KPI)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
- Được cấp các thiết bị làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

