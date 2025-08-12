Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Tiếp nhận data từ team Marketing, thực hiện tư vấn qua điện thoại để tư vấn các gói dịch vụ và chốt sales

- Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng;

- Xác nhận lịch hẹn thăm khám và sử dụng dịch vụ cho ngày làm việc tiếp theo;

- Thực hiện việc chăm sóc khách hàng theo lịch hẹn và khách hàng tiềm năng đặc biệt;

- Làm việc với quản lý chủ động tìm kiếm các cơ hội phát triển nhóm đối tượng khách hàng mới. - Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành;

- Có kinh nghiệm telesales vị trí Nhân viên tư vấn nha khoa, thẩm mỹ hoặc các vị trí tương tự

- Hòa đồng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng phân tích, xử lý tình huống tốt.

- Tư duy nhạy bén, có khả năng học hỏi và tư duy đào sâu vấn đề.

- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Được gửi xe miễn phí

Phụ cấp khác: phụ cấp trực tối 70k

Lương tháng 13

Tham gia team building

Du lịch hàng năm

