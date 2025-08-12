Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Tiếp nhận data từ team Marketing, thực hiện tư vấn qua điện thoại để tư vấn các gói dịch vụ và chốt sales
- Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng;
- Xác nhận lịch hẹn thăm khám và sử dụng dịch vụ cho ngày làm việc tiếp theo;
- Thực hiện việc chăm sóc khách hàng theo lịch hẹn và khách hàng tiềm năng đặc biệt;
- Làm việc với quản lý chủ động tìm kiếm các cơ hội phát triển nhóm đối tượng khách hàng mới. - Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm telesales vị trí Nhân viên tư vấn nha khoa, thẩm mỹ hoặc các vị trí tương tự
- Hòa đồng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng phân tích, xử lý tình huống tốt.
- Tư duy nhạy bén, có khả năng học hỏi và tư duy đào sâu vấn đề.
- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Được gửi xe miễn phí
Phụ cấp khác: phụ cấp trực tối 70k
Lương tháng 13
Tham gia team building
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
