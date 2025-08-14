Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C – TT1 – 5 Khu nhà ở Him lam Vạn Phúc, phường Vạn phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vấn cho khách hàng theo đúng kịch bản bán hàng Ansha
Chốt đơn trong cuộc gọi/hoặc follow-up để chốt đơn
Ghi chú lại nhật ký nội dung trao đổi với khách để phục vụ tái chốt đơn, nếu lần đầu chưa chốt được.
Phối hợp với Kho vận, CSKH, để đảm bảo khách hàng nhận hàng nhanh chóng, đúng/đủ sản phẩm và được chăm sóc đúng cách.
Cập nhật đầy đủ nội dung vào hệ thống CRM hoặc Zalo/Excel theo chuẩn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm telesale từ 1 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại rõ ràng, mạch lạc, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng/nói lắp.
Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối tốt.
Biết lắng nghe và nắm bắt nhu cầu khách hàng nhanh.
Sử dụng cơ bản máy tính và phần mềm CRM để quản lý thông tin khách hàng.
Khả năng quản lý thời gian và làm việc với áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA Thì Được Hưởng Những Gì

khác.
Được tài trợ các khóa học/chứng chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia các buổi đào tạo định kỳ, chia sẻ và giao lưu kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C – TT1 – 5 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

