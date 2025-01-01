Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên Telesale

-

Có 224 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Nhân viên Telesale tại Hà NộiTP.HCM đang thu hút sự chú ý của nhiều ứng viên tiềm năng với mức lương dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, doanh nghiệp cần ứng viên có kỹ năng xử lý tình huống và làm việc được dưới áp lực cao, nhằm đảm bảo hiệu quả trong công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên Telesale hiện nay

Hiện nay, việc làm Telesale đang trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn trên thị trường lao động. Với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực như tài chính, giáo dục và bảo hiểm, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Telesale đã gia tăng đáng kể.

Vai trò của họ không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí quảng cáo, điều này thể hiện rõ qua sự tăng trưởng của các vị trí trong ngành kinh doanh thương mại, chiếm tới 25% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Bên cạnh đó, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Telesale cũng rất rộng mở. Nhiều doanh nghiệp hiện luôn tìm kiếm ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực bán hàng qua điện thoại.

Thực tế cho thấy, sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ trong các ngành nghề khác nhau đã tạo ra một môi trường phong phú, nơi các nhân viên Telesale có có hội thăng tiến. Nhân viên Telesale sẽ được trau dồi, phát triển các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian,... từ đó giúp ích rất nhiều cho phát triển sự nghiệp tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên Telesale tăng cao trong nhiều lĩnh vực
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên Telesale tăng cao trong nhiều lĩnh vực

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Telesale

Hiện nay, việc làm Telesale đang được tuyển dụng rộng rãi trên thị trường lao động với mức thu nhập hấp dẫn. Theo dữ liệu khảo sát, mức lương trung bình cho vị trí này là khoảng 14.000.000 VNĐ/tháng, với mức lương dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và lĩnh vực làm việc.

Trong khi đó, các vị trí quản lý cao cấp như trưởng nhóm hay giám đốc Telesale có thể đạt mức lương từ 25.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm Telesale

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Telesale thẩm mỹ viện

8.000.000 - 15.000.000

Telesale ngân hàng

12.000.000 - 20.000.000

Telesale tài chính

10.000.000 - 18.000.000

Telesale dược phẩm

9.000.000 - 16.000.000

Ngoài lương cơ bản, việc làm Telesale thu hút ứng viên các khoản thưởng: hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng dự án,.... Do đó, mức lương giữa các nhân viên Telesale sẽ có nhiều chênh lệch, tùy theo năng lực, khả năng hoàn thành KPI, lĩnh vực kinh doanh và quy mô doanh nghiệp.

Mức thu nhập trung bình hiện nay của nhân viên Telesale đang dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng
Mức thu nhập trung bình hiện nay của nhân viên Telesale đang dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

3. Những việc làm Telesale phổ biến hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng Telesale hiện nay rất cao, đặc biệt trong các ngành kinh doanh thương mại, tài chính - tín dụng và giáo dục. Với sự phát triển của thương mại điện tử và dịch vụ khách hàng, công việc Telesale không chỉ mang lại mức thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

3.1. Việc làm Telesale thẩm mỹ viện

Telesale thẩm mỹ viện là một trong những lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ. Nhân viên Telesale trong lĩnh vực này cần có kiến thức sâu rộng về các dịch vụ thẩm mỹ, khả năng tư vấn chuyên nghiệp và thuyết phục khách hàng.

Chỉ riêng tại Hà Nội đã có trên 5000 việc làm Telesale thẩm mỹ viện được được đăng tuyển. Tùy theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí nhân viên tư vấn hoặc trưởng nhóm Telesale cho các thẩm mỹ viện hoặc spa.

Vị trí này đòi hỏi ứng viên phải có giọng nói truyền cảm, tạo cảm giác tin tưởng và thân thiện để khách hàng cảm thấy hài lòng và quyết định sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, khả năng xử lý tình huống và phản ứng nhanh nhạy cũng là những yếu tố quan trọng giúp nhân viên Telesale thành công trong lĩnh vực này.

3.2. Việc làm Telesale ngân hàng

Đặc thù việc làm Telesale ngân hàng đòi hỏi nhân viên phải có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm tài chính ngân hàng như thẻ tín dụng, vay vốn, bảo hiểm. Bên cạnh đó, khả năng phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn sản phẩm phù hợp là yếu tố quyết định thành công của một nhân viên Telesale ngân hàng.

Trên các trang tuyển dụng, hơn 1000+ việc làm Telesale tư vấn mở thẻ tín dụng cá nhân, xử lý tín dụng doanh nghiệp, vay vốn, trả góp,.., được các nhà tuyển dụng đăng tuyển mỗi ngày. Để ứng tuyển vào các vị trí này, nhân viên Telesale ngân hàng phải có sự kiên nhẫn, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3.3. Việc làm Telesale tài chính

Telesale tài chính có phạm vi công việc rộng hơn so với Telesale ngân hàng. Nhân viên Telesale tài chính có thể tư vấn về các sản phẩm đầu tư, bảo hiểm, hoặc các dịch vụ tài chính khác.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 500+ được các trang tuyển dụng trực tuyến cập nhật, chủ yếu. Đây là cơ hội để bạn những ứng viên có kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, khả năng phân tích số liệu và tư vấn khách hàng một cách chuyên nghiệp gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực này.

3.4. Việc làm Telesale dược phẩm

Nhân viên Telesale trong lĩnh vực dược phẩm có trách nhiệm quảng bá và cung cấp thông tin về các sản phẩm thuốc và thiết bị y tế. Thị trường tuyển dụng Telesale dược phẩm thực sự bùng nổ với gần 10.000 vị trí việc làm nhân viên Telesale, trưởng nhóm, trưởng phòng được đăng tuyển trên cả nước.

Cơ hội để ứng viên tìm được công việc phù hợp là rất cao, Tuy nhiên, bạn phải có kiến thức về các loại thuốc, thực phẩm chức năng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác và cần nhạy bén để nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đưa ra những giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, kỹ năng lắng nghe và khả năng giải thích rõ ràng cũng giúp họ xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác và khách hàng trong ngành y tế.

Việc làm Telesale dược phẩm đòi hỏi sự hiểu biết về các sản phẩm và quy định trong ngành dược

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên Telesale nhiều nhất

Ngành Telesale đang trở thành điểm nhấn trong thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM không chỉ có số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này mà còn là nơi tập trung nhiều nguồn lực và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Điều này thu hút các ứng viên trẻ, năng động ứng tuyển vào vị trí Telesale đầy tiềm năng mà hai thành phố này mang lại.

4.1. Việc làm Telesale Hà Nội

Hà Nội tập trung một lượng lớn các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên Telesale tại đây rất đa dạng. Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm Telesale trong các lĩnh vực truyền thống như tài chính, ngân hàng và các ngành công nghiệp mới nổi như công nghệ thông tin, thương mại điện tử.

Trên các trang tuyển dụng việc làm tại Hà Nội, có hơn 700+ vị trí nhân viên Telesale trong các lĩnh vực phân phối linh kiện máy, thiết bị y tế, phòng tập, mua-bán ô tô, tư vấn khóa học… cũng đang cần đội ngũ Telesale số lượng lớn.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của các startup cũng góp phần gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân viên Telesale tại Hà Nội. Chưa kể, các doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở tại Hà Nội thường xuyên tuyển nhân viên Telesale để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

4.2. Việc làm Telesale TPHCM

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên Telesale tại TP.HCM chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu. Ngoài ra, sự phát triển của ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch, cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề Telesale.

Với gần 700 tin tuyển dụng Telesale tại TP.HCM được cập nhật mỗi ngày, ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc sinh viên mới ra trường cũng dễ dàng tìm kiếm được một vị trí phù hợp. Bên cạnh nhóm ngành mũi nhọn của địa phương, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực in ấn, xuất bản, bưu chính, bảo hiểm, phòng khám,... cũng đang thu hút ứng viên với mức lương cạnh tranh.

Đáng chú ý, sự cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp tại TP.HCM khiến cho các công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính điều này thôi thúc các doanh nghiệp tuyển dụng những nhân viên Telesale chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp tốt và am hiểu về sản phẩm, dịch vụ. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại TP.HCM bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin tiết.

Việc làm Telesale tập trung nhiều ở Hà Nội và TP.HCM
Việc làm Telesale tập trung nhiều ở Hà Nội và TP.HCM

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Telesale

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, vị trí nhân viên Telesale đã trở thành một phần rất quan trọng trong chiến lược tiếp thị và bán hàng tổng thể của nhiều doanh nghiệp. Với khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng qua điện thoại, các nhân viên Telesale đóng vai trò không nhỏ trong việc thúc đẩy doanh số và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng hiện nay ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn ứng viên cho vị trí việc làm Telesale, không chỉ vì áp lực doanh số mà còn bởi sự cần thiết phải có những kỹ năng đặc biệt như:

  • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc:

    • Khả năng lắng nghe, tập trung vào nhu cầu và ý kiến của khách hàng để đưa ra phản hồi phù hợp.

    • Có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và thuyết phục qua điện thoại.

    • Giọng nói ấm áp, truyền cảm, tạo được thiện cảm với khách hàng.

  • Kiến thức sâu rộng về sản phẩm, dịch vụ và thị trường:

    • Hiểu rõ về các sản phẩm/dịch vụ và nhu cầu của khách hàng, cũng như các đối thủ cạnh tranh.

    • Nghiên cứu để hiểu rõ và nắm bắt tâm lý đối tượng khách hàng mục tiêu cũng như các xu hướng thị trường.

Nhân viên Telesale cần thích nghi nhanh với những thay đổi của thị trường
Nhân viên Telesale cần thích nghi nhanh với những thay đổi của thị trường

  • Kỹ năng bán hàng và đàm phán:

    • Tìm hiểu và lên kế hoạch trước mỗi cuộc gọi để nâng cao tỷ lệ thành công.

    • Khéo léo trong việc thuyết phục khách hàng và chốt đơn hàng.

    • Linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống khó khăn, khiếu nại của khách hàng và duy trì thái độ tích cực.

    • Ghi chú lại thông tin khách hàng và cập nhật hệ thống quản lý một cách chính xác.

  • Tinh thần làm việc:

    • Có khả năng làm việc độc lập tốt và phối hợp theo nhóm để hoàn thành mục tiêu chung.

    • Có tinh thần cầu tiến, quản lý thời gian và chịu áp lực từ KPI trong công việc.

    • Những người làm Telesale cần có khả năng linh hoạt trong công việc và luôn sẵn lòng tiếp thu kiến thức mới.

  • Kỹ năng khác:

    • Ứng viên cần biết cách khai thác các phần mềm bán hàng để tổ chức và theo dõi các hoạt động giao dịch, từ đó cải thiện khả năng giao tiếp với khách hàng và tối ưu hóa quy trình làm việc hàng ngày.

    • Lên kế hoạch và sắp xếp công việc một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn và tối ưu hóa năng suất làm việc trong môi trường áp lực.

    • Biết cách vận dụng các phần mềm văn phòng và ứng dụng hỗ trợ bán hàng, quản lý dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả.

Việc làm Telesale hiện đang rất được ưa chuộng, đặc biệt với những người trẻ tuổi năng động và có kỹ năng giao tiếp tốt. Với sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, ngành nghề này có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm thu nhập hấp dẫn cho những người có mong muốn theo đuổi nghề Telesale.