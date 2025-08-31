Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn, giới thiệu khách hàng có quan tâm đến sản phẩm xe thương mại của TMT Motors theo data có sẵn từ công ty.

Chốt lịch hẹn khách hàng đến xem xe, lái thử hoặc trao đổi trực tiếp nhân viên bán hàng tại đại lý.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, bán hàng, TVBH dưới đại lý) để theo dõi khách hàng đến quán trình chốt đơn.

Cập nhật thông tin về sản phẩm của TMT Motors và đối thủ để tư vấn cho khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc, tình trạng khách hàng theo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiếu 1 năm trong lĩnh vực bán hàng, telesales hoặc các vị trí tương đương, đặc biệt ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô hoặc xe tải;

Giao tiếp tốt, yêu thích kinh doanh, có tinh thần học hỏi, kiên trì, chủ động trong công việc;

Có khả năng lên hình giới thiệu về sản phẩm là một lợi thế;

Chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản cứng cố định từ: 10,000,000- 12,000,000đ/ tháng (Đàm phán theo năng lực ứng viên) + Thưởng doanh số.

Chế độ BHXH + BHYT + BHTN đầy đủ theo đúng quy định.

Chế độ review lương định kỳ hàng năm, Thưởng tháng lương 13 theo hiệu quả kinh doanh.

Công ty trang bị đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Môi trường chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện; cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.