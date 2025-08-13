Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa Technosoft, 8/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận data khách hàng tiềm năng từ bộ phận Marketing

Gọi điện tư vấn, demo, khai thác nhu cầu và vấn đề khách hàng

Đề xuất giải pháp và gói phần mềm phù hợp

Theo sát quá trình ra quyết định, chốt hợp đồng và hỗ trợ chăm sóc sau bán

Upsale, mở rộng tài khoản khách hàng sau khi sử dụng

Cập nhật CRM đầy đủ thông tin và phản hồi của khách hàng

Có thể đi gặp khách hàng demo và giới thiệu giải pháp trong khu vực Hà Nội nếu cần ( khách hàng doanh nghiệp, dự án)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22- 28

Giới tính: không yêu cầu (ưu tiên có giọng nói dễ nghe, truyền cảm)

Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, chủ động trong công việc và kiên trì bám đuổi mục tiêu khách hàng

2. Chuyên môn

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành: QTKD, Marketing, Truyền thông, CNTT, Giáo dục...

Có kinh nghiệm telesale hoặc sale từ 6 tháng trở lên

Ưu tiên đã từng bán sản phẩm công nghệ, phần mềm hoặc dịch vụ online

Không ngại gọi điện nhiều, chịu được sự từ chối

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

