Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Technosoft, 8/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận data khách hàng tiềm năng từ bộ phận Marketing
Gọi điện tư vấn, demo, khai thác nhu cầu và vấn đề khách hàng
Đề xuất giải pháp và gói phần mềm phù hợp
Theo sát quá trình ra quyết định, chốt hợp đồng và hỗ trợ chăm sóc sau bán
Upsale, mở rộng tài khoản khách hàng sau khi sử dụng
Cập nhật CRM đầy đủ thông tin và phản hồi của khách hàng
Có thể đi gặp khách hàng demo và giới thiệu giải pháp trong khu vực Hà Nội nếu cần ( khách hàng doanh nghiệp, dự án)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22- 28
Giới tính: không yêu cầu (ưu tiên có giọng nói dễ nghe, truyền cảm)
Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, chủ động trong công việc và kiên trì bám đuổi mục tiêu khách hàng
2. Chuyên môn
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành: QTKD, Marketing, Truyền thông, CNTT, Giáo dục...
Có kinh nghiệm telesale hoặc sale từ 6 tháng trở lên
Ưu tiên đã từng bán sản phẩm công nghệ, phần mềm hoặc dịch vụ online
Không ngại gọi điện nhiều, chịu được sự từ chối

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa Technosoft, số 8 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

