Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
- Hà Nội: Số 114 Vũ Xuân Thiều Phường Phúc Lợi, Long Biên
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Liên hệ, gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng để chào bán, thuyết phục khách hàng mua hàng
Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng để đưa ra các thông tin, dữ liệu phù hợp, giải quyết được các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải
Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty
Cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi và gửi đến khách hàng thông qua các phương tiện xã hội
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược phù hợp với ban Giám đốc.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và tổ chức để đạt được các mục tiêu đặt ra
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của TP kinh doanh và ban GĐ công ty
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
Có kỹ năng cập nhật, tổng hợp và phân tích các số liệu
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói giọng địa phương
Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình
Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty; Chế độ BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
