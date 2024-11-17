Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 114 Vũ Xuân Thiều Phường Phúc Lợi, Long Biên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Liên hệ, gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng để chào bán, thuyết phục khách hàng mua hàng

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng để đưa ra các thông tin, dữ liệu phù hợp, giải quyết được các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải

Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty

Cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi và gửi đến khách hàng thông qua các phương tiện xã hội

Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược phù hợp với ban Giám đốc.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh và tổ chức để đạt được các mục tiêu đặt ra

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của TP kinh doanh và ban GĐ công ty

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên các chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing...

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).

Có kỹ năng cập nhật, tổng hợp và phân tích các số liệu

Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói giọng địa phương

Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 25.000.000/tháng + lương khoán theo kết quả kinh doanh

Có cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình

Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty; Chế độ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly

