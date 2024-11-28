Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 23 Đường 14 KĐT Lake View City Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Thiết kế 2D các sản phẩm đèn chiếu sáng trong và ngoài nhà cho biệt thự, căn hộ, dự án ...
- Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí thiết kế 2D. Có hiểu biết về mảng đèn điện chiếu sáng trong và ngoài nhà hoặc kinh nghiệm liên quan các mảng trên là một thế mạnh.
Có khả năng đọc bản vẽ kiến trúc.
Biết sử dụng các phầm mềm thiết kế: 2D, AUTO CAD, Photoshop.
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyển ngành Kiến trúc, Mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, thiết kế đồ họa hoăc các chuyên ngành liên quan.
Chăm chỉ, sáng tạo, khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày và có trách nhiệm trong công việc
Sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Team-Building, Year End Party và nhiều sự kiện nội bộ khác.
-Hưởng % doanh số hỗ trợ bộ phận kinh doanh.
-Được đào tạo kỹ năng quản lý và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 52 Market str, Sunrise E, KĐT The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

