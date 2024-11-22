Tuyển Hành chính Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 24 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Trung tâm thương mại Buôn Mê Thuột, góc đường Nguyễn Thị Định và đường vành đai phía Tây, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Thanh toán, tính tiền cho khách hàng

Đảm bảo thu tiền chính xác

Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng

Hỗ trợ và tư vấn về các dịch vụ khi khách hàng thắc mắc

Báo cáo các vấn đề bất thường với trưởng bộ phận

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 18 đến 35 tuổi

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết

- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 6-7 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)

- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.