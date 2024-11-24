Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lai Châu: Tổ 1 phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, Thành phố Lai Châu
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Chào đón, hướng dẫn khách hàng đến khám chữa bệnh tại phòng khám.
Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn từ khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn khám, thanh toán dịch vụ y tế.
Kiểm tra, xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến việc khám chữa bệnh.
Quản lý, sắp xếp, bảo quản các tài liệu, hồ sơ của bệnh nhân.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên TN chuyên ngành Y/dược/điều dưỡng
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
