Tuyển Hành chính Công Ty TNHH SOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính Công Ty TNHH SOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH SOL
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty TNHH SOL

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty TNHH SOL

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TTTM Vạn Hạnh Mall, Lầu 5, Quận 10 ...và 5 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng.
Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý
Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,... trong ca làm việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng ngoại giao tốt, biết tiếng anh là một lợi thế.
Tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm với môi trường F&B.
Chăm chỉ, chịu khó, nắm bắt được tâm lý khách hàng và nhân viên, chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH SOL Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.
• Phúc lợi:
- Ưu tiên sắp xếp địa điểm & lịch làm việc thuận tiện
- Được đào tạo miễn phí về nghiệp vụ nhà hàng.
- Phụ cấp gửi xe + tip + thưởng hàng tháng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SOL

Công Ty TNHH SOL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Đường Số 1, Phường 4, Quận 4, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-ngan-nha-hang-thu-nhap-7-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256718
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Tuyển Thu Ngân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập Trên 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 6 - 6.5 triệu Bán thời gian tại Quảng Ngãi
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Quảng Ngãi Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Ninh Thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 26/12/2024
Ninh Thuận Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SOL
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH SOL
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tuyển Thu Ngân Phòng Khám thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Lai Châu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 25/12/2024
Lai Châu Đã hết hạn 4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 6 - 6.5 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VARIK
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH VARIK
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Tuyển Thu Ngân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập Trên 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 6 - 6.5 triệu Bán thời gian tại Quảng Ngãi
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Quảng Ngãi Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Ninh Thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 26/12/2024
Ninh Thuận Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SOL
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH SOL
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tuyển Thu Ngân Phòng Khám thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Lai Châu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 25/12/2024
Lai Châu Đã hết hạn 4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 6 - 6.5 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VARIK
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH VARIK
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất