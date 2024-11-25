Tuyển Hành chính Công Ty TNHH SOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TTTM Vạn Hạnh Mall, Lầu 5, Quận 10 ...và 5 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng.

Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý

Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,... trong ca làm việc

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng ngoại giao tốt, biết tiếng anh là một lợi thế.

Tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm với môi trường F&B.

Chăm chỉ, chịu khó, nắm bắt được tâm lý khách hàng và nhân viên, chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH SOL Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.

• Phúc lợi:

- Ưu tiên sắp xếp địa điểm & lịch làm việc thuận tiện

- Được đào tạo miễn phí về nghiệp vụ nhà hàng.

- Phụ cấp gửi xe + tip + thưởng hàng tháng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin