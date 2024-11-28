Tuyển Hành chính Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 6 - 7 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: Siêu thị GO! Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Thanh toán, tính tiền cho khách hàng
- Đảm bảo thu tiền chính xác
- Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng
- Hỗ trợ và tư vấn về các dịch vụ khi khách hàng thắc mắc
- Báo cáo các vấn đề bất thường với trưởng bộ phận
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 18 đến 35 tuổi
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết
- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 6-7 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

