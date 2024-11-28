Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 65 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất hóa đơn
Theo dõi và thao tác trên CRM (Có đào tạo)
Theo dõi nguyên vật liệu/ mỹ phẩm tại Chi nhánh
Lưu trữ nguyên vật lệu/ mỹ phẩm và báo cáo trên file Excel về phòng Kế toán (Có đào tạo)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Excel (Biết sử dụng các hàm cơ bản: Sum, Subtotal, Vlookup, Hlookup, ...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng + Thưởng chi nhánh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
