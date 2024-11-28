Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất hóa đơn

Theo dõi và thao tác trên CRM (Có đào tạo)

Theo dõi nguyên vật liệu/ mỹ phẩm tại Chi nhánh

Lưu trữ nguyên vật lệu/ mỹ phẩm và báo cáo trên file Excel về phòng Kế toán (Có đào tạo)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Excel (Biết sử dụng các hàm cơ bản: Sum, Subtotal, Vlookup, Hlookup, ...)

Vui vẻ hòa đồng, chịu khó trong công việc

Ngoại hình ưa nhìn

Trình độ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng + Thưởng chi nhánh

Thu nhập khoảng trên 10.000.000 đồng/ tháng

Môi trường trẻ, năng động

Được hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp Free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin