Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất hóa đơn
Theo dõi và thao tác trên CRM (Có đào tạo)
Theo dõi nguyên vật liệu/ mỹ phẩm tại Chi nhánh
Lưu trữ nguyên vật lệu/ mỹ phẩm và báo cáo trên file Excel về phòng Kế toán (Có đào tạo)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Excel (Biết sử dụng các hàm cơ bản: Sum, Subtotal, Vlookup, Hlookup, ...)
Vui vẻ hòa đồng, chịu khó trong công việc
Ngoại hình ưa nhìn
Trình độ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng + Thưởng chi nhánh
Thu nhập khoảng trên 10.000.000 đồng/ tháng
Môi trường trẻ, năng động
Được hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp Free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 461 Bà Hạt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

