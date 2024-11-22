Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH VARIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH VARIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VARIK
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH VARIK

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH VARIK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2A Cao , Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mil Toast House là chuỗi cafe và bánh ngọt nổi tiếng đến từ Hàn Quốc hiện tại đã có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 12 năm nay.
- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty
- Thu ngân và thanh toán hàng hóa
- Báo cáo doanh thu cửa hàng
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: nam/nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thu ngân hoặc bán hàng.
- Khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm.
- Kỹ năng máy tính cơ bản.
- Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc, hỗ trợ và làm việc cùng đồng nghiệp khác trong môi trường nhịp độ nhanh để cung cấp dịch vụ tốt nhất.
- Có sự tỉ mỉ, cẩn thận.
- Thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng khi giải quyết khiếu nại.

Tại CÔNG TY TNHH VARIK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Full-time: thỏa thuận theo năng lực
- Parttime : 30k/1h
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.
- Tham gia các hoạt động chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VARIK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VARIK

CÔNG TY TNHH VARIK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thảo Điền , Thủ Đức, Hồ Chí Minh

