Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Thử việc 2 tháng đánh giá ký hợp đồng lao động dựa trên doanh số được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiềm kiếm khách hàng giới thiệu sản phẩm vay tín chấp hoặc mở thẻ tín dụng cho khách có nhu cầu

Gọi điện thoại tư vấn khách hàng trên danh sách khách có nhu cầu vay.

Tư vấn đẩy thông tin khách hàng lên hệ thống.

Ưu tiên ứng viên biết chăm sóc khách hàng cá nhân.

Biết cách xử lí từ chối từ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm các công việc thuộc dịch vụ tư vấn.

Không bị nợ xấu.

Tốt nghiệp tối thiểu Trung học phổ thông có bằng.

Cầu tiến mong muốn thu nhập cao

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7.5 - 15 triệu VND

Lương cứng: Từ 4.96 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

