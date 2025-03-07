Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Thử việc 2 tháng đánh giá ký hợp đồng lao động dựa trên doanh số được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiềm kiếm khách hàng giới thiệu sản phẩm vay tín chấp hoặc mở thẻ tín dụng cho khách có nhu cầu
Gọi điện thoại tư vấn khách hàng trên danh sách khách có nhu cầu vay.
Tư vấn đẩy thông tin khách hàng lên hệ thống.
Ưu tiên ứng viên biết chăm sóc khách hàng cá nhân.
Biết cách xử lí từ chối từ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm các công việc thuộc dịch vụ tư vấn.
Không bị nợ xấu.
Tốt nghiệp tối thiểu Trung học phổ thông có bằng.
Cầu tiến mong muốn thu nhập cao

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7.5 - 15 triệu VND
Lương cứng: Từ 4.96 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Toà nhà Pico Plaza- Số 20A Cộng Hòa, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

