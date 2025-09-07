Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Jaspal Company Limited
Ngày đăng tuyển: 07/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/10/2025
Jaspal Company Limited

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Jaspal Company Limited

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Takashimaya

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 600 - 800 USD

• Perform excellent customer service and demonstrate strong selling skills
Có khả năng push sales và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.
• Manage people, store operations and environment to achieve sales, service, customer satisfaction, and profitability goals
Quản lý nhân viên và quản lý vận hành cửa hàng, cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, từ đó đạt mức doanh thu mục tiêu.
• Ensure store windows and in-store visual merchandising are in line with brand’s guideline and the store is maintained in proper housekeeping
Đảm bảo VM cửa hàng tuân theo hướng dẫn từ thương hiệu, duy trì vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng trong cửa hàng.
• Monitor the retail store inventory level; replenishment of stock and return cycle is carried out accordingly
Giám sát và quản lý kho, hàng tồn kho.
• Attend to customer complaints and ensure they are tactfully handled
Tiếp nhận và giải quyết khéo léo khiếu nại của khách hàng.
• Maintain store staff job results by leading, coaching, training, motivating, counseling and disciplining employees.
Duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng nhờ vào đào tạo, giám sát, khuyến khích, động viên và kỷ luật.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Jaspal Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jaspal Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Jaspal Company Limited

Jaspal Company Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

