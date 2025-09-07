Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Jaspal Company Limited
- Hồ Chí Minh: Takashimaya
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 600 - 800 USD
• Perform excellent customer service and demonstrate strong selling skills
Có khả năng push sales và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.
• Manage people, store operations and environment to achieve sales, service, customer satisfaction, and profitability goals
Quản lý nhân viên và quản lý vận hành cửa hàng, cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, từ đó đạt mức doanh thu mục tiêu.
• Ensure store windows and in-store visual merchandising are in line with brand’s guideline and the store is maintained in proper housekeeping
Đảm bảo VM cửa hàng tuân theo hướng dẫn từ thương hiệu, duy trì vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng trong cửa hàng.
• Monitor the retail store inventory level; replenishment of stock and return cycle is carried out accordingly
Giám sát và quản lý kho, hàng tồn kho.
• Attend to customer complaints and ensure they are tactfully handled
Tiếp nhận và giải quyết khéo léo khiếu nại của khách hàng.
• Maintain store staff job results by leading, coaching, training, motivating, counseling and disciplining employees.
Duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng nhờ vào đào tạo, giám sát, khuyến khích, động viên và kỷ luật.
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Jaspal Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jaspal Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI