Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

• Perform excellent customer service and demonstrate strong selling skills

Có khả năng push sales và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

• Manage people, store operations and environment to achieve sales, service, customer satisfaction, and profitability goals

Quản lý nhân viên và quản lý vận hành cửa hàng, cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, từ đó đạt mức doanh thu mục tiêu.

• Ensure store windows and in-store visual merchandising are in line with brand’s guideline and the store is maintained in proper housekeeping

Đảm bảo VM cửa hàng tuân theo hướng dẫn từ thương hiệu, duy trì vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng trong cửa hàng.

• Monitor the retail store inventory level; replenishment of stock and return cycle is carried out accordingly

Giám sát và quản lý kho, hàng tồn kho.

• Attend to customer complaints and ensure they are tactfully handled

Tiếp nhận và giải quyết khéo léo khiếu nại của khách hàng.

• Maintain store staff job results by leading, coaching, training, motivating, counseling and disciplining employees.

Duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng nhờ vào đào tạo, giám sát, khuyến khích, động viên và kỷ luật.