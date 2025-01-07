Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
- Hải Phòng:
- Toàn tỉnh
- Tp. Hải Dương, Hải Dương
- Kinh Môn Hải Dương, Việt Nam
- Thuận Thành, Bắc Ninh
- Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Khu vực tuyển dụng:
Toàn Tỉnh Hải Phòng
Hải Dương: TP.Hải Dương, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện
Bắc Ninh: TP.Bắc Ninh, Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ, Từ Sơn
Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp....) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản có lương trước khi nhận việc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên (12/12), trung cấp, CĐ/ĐH
Giao tiếp lưu loát, tự tin
Có thể sử dụng điện thoại thông minh
Chịu khó, ham học hỏi
Sẵn sàng di chuyển để hỗ trợ khách hàng khi có hợp đồng
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là lợi thế
Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng nhận 100% LCB
Lương tháng 13, đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Ngày phép: 15 ngày/năm
Thưởng lễ tết theo quy định công ty
Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý
Khám sức khỏe mỗi năm 1 lần
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI