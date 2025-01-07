Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Toàn tỉnh - Tp. Hải Dương, Hải Dương - Kinh Môn Hải Dương, Việt Nam - Thuận Thành, Bắc Ninh - Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khu vực tuyển dụng:

Toàn Tỉnh Hải Phòng

Hải Dương: TP.Hải Dương, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện

Bắc Ninh: TP.Bắc Ninh, Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ, Từ Sơn

Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp....) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit

Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty

Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp

Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)

Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản có lương trước khi nhận việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc xoay ca 8 tiếng/ ngày; tuần được OFF 1 ngày bất kỳ

Tốt nghiệp THPT trở lên (12/12), trung cấp, CĐ/ĐH

Giao tiếp lưu loát, tự tin

Có thể sử dụng điện thoại thông minh

Chịu khó, ham học hỏi

Sẵn sàng di chuyển để hỗ trợ khách hàng khi có hợp đồng

Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là lợi thế

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 8-15tr/ Tháng

Thử việc 2 tháng nhận 100% LCB

Lương tháng 13, đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Ngày phép: 15 ngày/năm

Thưởng lễ tết theo quy định công ty

Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý

Khám sức khỏe mỗi năm 1 lần

Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin