Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 20 Triệu

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng

- Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Cẩm Giàng, Hải Dương

- Thuận Thành, Bắc Ninh, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Khu vực tuyển dụng:
+ Toàn tỉnh Hải Phòng
+ Hải Dương: TP.Hải Dương, Kim Thành, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kinh Môn, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện
+ Bắc Ninh: Quế Võ, Tiên Du, Thuận Thành
Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp....) tại các điểm cửa hàng đối tác điện thoại/điện máy/xe máy của Home Credit
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, ĐH các ngành nghề
Có kỹ năng giao tiếp tốt, chịu khó, không ngại di chuyển
Có thể sử dụng điện thoại thông minh để làm hợp đồng online cho khách
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là lợi thế

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp cơm trưa + thưởng kinh doanh
Tổng thu nhập từ 8 - 20 triệu /tháng
Thử việc: 100% lươngvàBảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh Aeon (bảo lãnh viện phí khám & chữa bệnh ngoại trú/nội trú)
Thử việc: 100% lương
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh Aeon (bảo lãnh viện phí khám & chữa bệnh ngoại trú/nội trú)
Thưởng trợ cấp trách nhiệm cho các nhân viên có thành tích tốt
BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Ngày off: 4 ngày/tháng
Ngày phép: 15 ngày/năm
Thưởng lễ tết theo quy định công ty
Lương tháng 13
Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý
Khám sức khỏe mỗi năm 1 lần
Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

