Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hoà ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng về khả năng có thể chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ khách hàng trong xuất khẩu ra quốc tế.
Xây dựng, tư vấn và thống nhất triển khai lộ trình Chuyển đổi số, phát triển xuất khẩu qua nền tảng e-commerce.
Báo giá, ký kết Hợp đồng và hỗ trợ khách hàng thanh toán
Tư vấn và thực hiện thủ tục nâng cấp dịch vụ (upsales/cross-sales)
Đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn, các khu công nghiệp..(B2B)
Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng. Chịu trách nhiệm doanh số công ty giao

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm nhân viên kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh doanh trong ngành logistic, xuất nhập khẩu, ....
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm
Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần.
Biết sử dụng máy tính, internet. Có laptop cá nhân để tiện cho công việc.
Có tài khoản VCB chính chủ để nhận lương.
Không tuyển làm part-time.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Giải thưởng cho nhân viên sale có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone,....
Công ty sẽ thưởng cho sales 2,000,000VND nếu như sales đạt được 24 meeting trực tiếp / tháng.
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + thưởng, từ 10 triệu đến không giới hạn.
Nhân viên sale được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động.
Teambuilding hàng năm.
Happy lunch trưa thứ 6: pizza, gà rán,....
Phụ cấp gửi xe.
Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa và công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

