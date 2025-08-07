Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu TĐC Giang Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Theo dõi hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến mảng bán hàng của Công ty như: Doanh thu, chi phí, công nợ hàng hóa,...

- Làm báo giá sản phẩm, soạn hợp đồng cho khách hàng khi cần.

- Tập hợp các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày.

- Thống kê công nợ và thực hiện việc đốc thúc công nợ của khách hàng

- Quản lý thông tin khách hàng, chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của Công ty.

- Định kỳ lập báo cáo liên quan đến mảng bán hàng của Công ty.

- Các công việc văn phòng khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm vị trí tương đương, đã sử dụng phần mềm Bravo.

- Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng xử lý thông tin một cách đầy đủ, chính xác kịp thời.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

- Chế độ sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật + quà sinh nhật.

- Thu nhập 11 - 14 triệu bao gồm lương cứng 8 - 10 triệu tuỳ theo năng lực (trao đổi thêm khi phỏng vấn) + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc hàng tháng.

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc. Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.

- Thưởng KPI, lương tháng 13, Lễ Tết, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

