Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Dụng cụ An Mi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Dụng cụ An Mi
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT4, KĐT Mỹ Đình
- Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện báo giá, tiếp nhận xử lý đơn hàng.
Xử lý hồ sơ chứng từ, hỗ trợ các yêu cầu khác từ NVKD.
Chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch giao hàng, tập hợp dứ liệu báo cáo doanh số.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, QTKD, Marketing, Kỹ thuật,…. và các ngành liên quan khác
Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo tiếng Anh/Trung/Nhật/Hàn
Nhiệt tình, đam mê với công việc
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo tiếng Anh/Trung/Nhật/Hàn
Nhiệt tình, đam mê với công việc
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Dụng cụ An Mi Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 8.000.000vnđ- 20.000.000/ tháng. ( Tùy năng lực)
Hỗ trợ ăn trưa: 35.000vnđ/ ngày
Các khoản thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo quy định công ty.
Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo Luật của Bộ Lao động
Hỗ trợ ăn trưa: 35.000vnđ/ ngày
Các khoản thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo quy định công ty.
Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo Luật của Bộ Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dụng cụ An Mi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI