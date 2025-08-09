Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Dụng cụ An Mi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT4, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện báo giá, tiếp nhận xử lý đơn hàng.

Xử lý hồ sơ chứng từ, hỗ trợ các yêu cầu khác từ NVKD.

Chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch giao hàng, tập hợp dứ liệu báo cáo doanh số.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, QTKD, Marketing, Kỹ thuật,…. và các ngành liên quan khác

Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo tiếng Anh/Trung/Nhật/Hàn

Nhiệt tình, đam mê với công việc

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Dụng cụ An Mi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8.000.000vnđ- 20.000.000/ tháng. ( Tùy năng lực)

Hỗ trợ ăn trưa: 35.000vnđ/ ngày

Các khoản thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo quy định công ty.

Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo Luật của Bộ Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dụng cụ An Mi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin