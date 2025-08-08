Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trả lời điện thoại, các câu hỏi của người gọi, thư điện tử, tin nhắn trên trang mạng xã hội chính thức của công ty một cách dễ chịu.

Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng (ví dụ: đề xuất, hợp đồng, tài liệu hoặc sự kiện khuyến mại); đảm bảo tất cả các tài liệu do Phòng Kinh doanh xuất trình được hoàn thành chính xác và đúng hạn; nộp các tài liệu quan trọng và truyền đạt thông tin liên quan cho bộ phận vận hành.

Thu thập tài liệu và tập hợp thông tin (ví dụ: tài liệu quảng cáo, bộ demo bán hàng, bộ chào mừng, quà lưu niệm, v.v.).

Sắp xếp các cuộc họp, sự kiện (bao gồm các sự kiện cho khách, các thông báo). Ghi lại và phân phối biên bản cuộc họp.

Tiến hành cuộc gặp với khách hàng theo chỉ đạo của Trưởng phòng Kinh doanh, truyền đạt một cách hiệu quả và chuyên nghiệp các thông tin chi tiết cho khách hàng. Đưa khách hàng tiềm năng tham quan khách sạn.

Duy trì cơ sở dữ liệu chính xác về thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng, chuyển cho nhóm Chuyên viên kinh doanh để theo dõi và báo cáo cho Trưởng phòng Kinh doanh.

Tiến hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu để chuẩn bị báo cáo và tài liệu.

Giải đáp các khiếu nại từ khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng khi được yêu cầu.

Thiết kế, tải lên, trích xuất và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng.

Quản lý và duy trì lịch trình, lịch hẹn và đi lại của nhân viên kinh doanh và quản lý.

Bảo vệ và xử lý thông tin một cách có trách nhiệm bao gồm việc tuân thủ mọi nghĩa vụ bảo mật. Thông tin bí mật như kế hoạch kinh doanh, giá cả, dữ liệu tài chính không được tiết lộ ra bên ngoài bộ phận hoặc khách sạn mà không có lý do kinh doanh chính đáng.

Hỗ trợ bộ phận Đặt phòng khi cần thiết.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Quản lý, Giám đốc Kinh doanh hoặc Ban Lãnh đạo.